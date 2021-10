Nun wartet auf TuS Freckenhorst ein Angstgegner

Spitzenreiter Westfalia Soest hat bislang noch keine Schwäche gezeigt. Also bleibt Verfolger TuS Freckenhorst nichts Anderes übrig als hartnäckig dran zu bleiben. Dazu muss am Sonntag ein Sieg bei einem Angstgegner her.

Schön hiergeblieben: Bernd Kieskemper (hinten), der am Freitag seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, ist am Sonntag mit dem TuS Freckenhorst beim TuS Lohauserholz gefordert.

Der TuS Freckenhorst zeigte sich am vergangenen Wochenende gut erholt von der peinlichen 0:3-Pleite beim SV Neubeckum. SW Hultrop wurde eine Halbzeit lang an die Wand gespielt, nach 36 Minuten führten die Gelb-Schwarzen bereits mit 4:0, schalteten dann einen Gang zurück und siegten schließlich mit 4:1. Nun wartet die nächste Aufgabe beim TuS Lohauserholz.

Christian Franz-Pohlmann war zufrieden – einige Besucher am Feidiek aber scheinbar nicht, was den Trainer etwas auf die Palme brachte. „Wir müssen aufpassen, dass hier die Erwartungen nicht in den Himmel wachsen. Wir können nicht gegen jeden Gegner sieben, acht Tore schießen. Das Spiel als schlecht zu bewerten, nur weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr getroffen haben, ist auch der Mannschaft gegenüber unfair“, beklagte der TuS-Trainer nach der Partie.

Die Reaktion auf die Pleite in Neubeckum war erkennbar, der Erfolg standesgemäß, und Fußball bleibt ein Ergebnissport. Und die nackten Zahlen sagen einen Zweikampf um den Titel vor­aus. „Soest hat derzeit die nötige Konstanz, die wir nicht immer haben“, analysiert der Freckenhorster Trainer, der mit seinem Team nun bei einem der zahlreichen Verfolger des Spitzenduos antreten muss. Lohauserholz hat nach sechs Spielen ohne Niederlage zum Start zuletzt arg Federn gelassen. Vor Wochenfrist gab es eine 1:5-Pleite in Sönnern.

Unter dem Strich steht für den nächsten TuS-Gegner eine Torbilanz von 1:11 aus den jüngsten beiden Partien zu Buche. Den einzigen Treffer markierte Daniel Riemer der mit jetzt zehn Toren Rang zwei in der Torjägerliste belegt. „Wir müssen weiter auf uns schauen, unsere Hausaufgaben machen und versuchen, Soest weiter auf den Fersen zu bleiben. Dafür brauchen wir am Sonntag natürlich einen Sieg“, betont Franz-Pohlmann.

Rein statistisch wäre es der erste TuS-Auswärtserfolg beim Team aus Hamm. Zwar glückte den Freckenhorstern dort in der vergangenen Saison ein klarer 4:1-Sieg, doch die Annullierung der Spielzeit strich diesen Erfolg aus allen Statistikarchiven. Zuvor hatte der TuS Freckenhorst dort seit der Saison 2002/2003 viermal verloren und nur einmal unentschieden gespielt.

Personell hat sich beim TuS wenig getan. „Das Lazarett ist gut gefüllt, zudem konnten einige Akteure in der Woche nicht voll trainieren. Das ist nicht optimal, aber das kennen wir ja schon“, bringt Franz-Pohlmann die angespannte Situation auf den Punkt.