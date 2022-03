Personallage bei WSU spitzt sich weiter zu

„Viel passieren darf jetzt allerdings nicht mehr“, sagt WSU-Trainer Stefan Hamsen. Das Aufgebot der Landesliga-Handballer aus der Kreisstadt vor dem Auftritt in Hillentrup ist arg zusammengeschrumpft. Für den Klassenerhalt fehlen noch wenige Zähler.

Warendorfs Marius Hippler (Mitte) ist einer der verbliebenen sieben Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft, die am Samstag mit nach Hillentrup fahren.

Eigentlich bastelt Stefan Hamsen ja gerne mit seinen beiden Töchtern, derzeit muss der Trainer der Warendorfer Landesliga-Handballer sein Geschick aber auch immer wieder beim Basteln am Kader der Sportunion unter Beweis stellen. So auch vor dem Landesliga-Gastspiel beim TSV Hillentrup am Samstag um 18 Uhr.