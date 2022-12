Projekt mit Freckenhorster Werkstätten ist Inklusion in Perfektion

Vor knapp zwei Jahren ist die Handball-Inklusionsmannschaft von der HLZ Ahlener SG und den Freckenhorster Werkstätten gegründet worden. Ein Projekt, das Inklusion in Perfektion lebt.

Seine rechte Klebe hat Wums. Wenn Marc mal nur den Pfosten trifft, dann knallt’s. Aber mal so richtig. Der 26-jährige Blondschopf hat Kraft, Technik und Durchsetzungsvermögen – all das, was jeder gute Handballer braucht. Nur eines fehlt ihm: Er kann nicht laufen.