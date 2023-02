Pure Euphorie unter den WSU-Körben

Die Basketballabteilung der Warendorfer SU lebt wieder auf. Seit der Abmeldung der Herrenmannschaft während der Corona-Pandemie hat sich einiges getan. Mittlerweile haben drei Mannschaften das Training aufgenommen.

Mit acht Siegen aus zehn Spielen führt die U20 der WSU punktgleich mit Ochtrup die Tabelle der Kreisliga an. Für viele der Spieler sind es, laut Trainer Kevin Nikoleizik, seit Jahren wieder die ersten Spiele oder die ersten Erfahrungen überhaupt. Auch für ihn selbst ist es das erste Jahr als Trainer im Spielbetrieb. Umso mehr freut er sich über die aktuelle Situation: „Jetzt stehen wir als Neuling auf Platz eins. Ich denke am Ende der Saison wird es Platz zwei, aber wir haben einen grandiosen Start hingelegt“.

Im Herbst 2022 ging es wieder bergauf

Vor zwei bis drei Jahren war man nicht so euphorisch, wenn es um die Basketballer der WSU ging. Die Herren hörten während der Pandemie auf und auch die Jugendmannschaft wurde immer kleiner. „Die Mannschaften haben sich still und leise aufgelöst“, so der Trainer. Im Herbst 2022 kam der große Zuwachs. Drei Teams werde aktuell betreut. Neben der U20 auch die U18 und die U16.

Durchhaltevermögen zahlt sich aus

Die U18 startete das Training zunächst mit sechs Spielern. „Da würde niemand sagen, wir machen eine Trainingseinheit. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Dann hat es sich rumgesprochen, auch in den Schulen“, erklärt Nikoleizik. Das Durchhaltevermögen zahlte sich aus: Der Kader verdoppelte sich.

Die U16 zählt bereits 20 Jugendliche und wird von zwei ehemaligen Spielern der Herrenmannschaft – Tobias Lambrecht und Lukas Wienstroer – trainiert. Im U20-Kader stehen aktuell 16 Akteure. In der nächsten Saison möchte man, zusätzlich zur U20, eine weitere Mannschaft für den Spielbetrieb anmelden. „Viele junge Leute kommen und haben Interesse am Basketball. Ich denke auch durch die Europameisterschaft in Deutschland“, vermutet der 28-Jährige.

U20-Spieler Davis Dizais freut sich über die neuen Mitspieler: „Ich bin ziemlich überrascht. In den vergangenen Monaten sind ungefähr 30 Personen dazugekommen. Ich bin froh, dass wir auf einmal so viele sind“.

Anfragen für ein Frauenteam

Auch Anfragen für eine U10 und ein Frauenteam kamen auf. „Es würde mich natürlich freuen, Frauen zu begrüßen. Dann wären wir vielseitig aufgestellt“, hofft Nikoleizik. „Meine Vision ist, weiter zu wachsen“.