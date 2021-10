„Qualität reicht nicht“ – SC Hoetmar verliert auch gegen BSV Ostbevern

So wird es ganz schwer für den SC Hoetmar, die untere Tabellenregion zu verlassen. Mit 1:5 unterlag der SCH dem BSV Ostbevern und kam dabei nie für einen Punkt in Frage. „Bei uns reicht einfach die Qualität nicht“, sagte Hoetmars Trainer Dennis Herrmann.

So wird es ganz schwer für den SC Hoetmar, die untere Tabellenregion zu verlassen. Mit 1:5 (1:3) unterlag der SCH am Sonntag dem BSV Ostbevern und kam dabei nie für einen Punkt in Frage. Dabei waren auch die Gäste nicht vollkommen überzeugend, aber es reichte auch so.