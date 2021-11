Reise in die eigene Vergangenheit

Wenn die A-Liga-Fußballer des VfL Sassenberg am Sonntagnachmittag im Beverstadion antreten, können Patrick Rockoff und drei seiner Mitspieler mit dem Fahrrad zur Spielstätte fahren, da sie in Ostbevern wohnen. Gleichzeitig ist es für sie eine Rückkehr zu ihren fußballerischen Wurzeln.

Vier Sassenberger Fußballer haben am Sonntag einen ganz kurzen Anreiseweg, wenn sie mit dem VfL im Beverstadion gastieren. Patrick Rock­off, Daniel Langliz, Alexander Brandes und Björn Unland wohnen nicht nur in Ostbevern, sie kehren am Wochenende auch zu ihren fußballerischen Wurzeln zurück, hat das Quartett doch viele Jahre das Trikot der Blau-Weißen aus der Bevergemeinde getragen.