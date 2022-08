Reiterin wird in die Uniklinik geflogen

Kreis Warendorf

Über eine an sich gelungene Veranstaltung durften sich die Mitglieder des ZRFV Ostenfelde-Beelen freuen. Das Turnier wurde nur überschattet von einem Unfall einer Reiterin, die in die Uniklinik Münster geflogen wurde. Am Tag danach gab es eine erste Entwarnung.

Von Thomas Hartwig