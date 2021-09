RFV Gustav Rau Westbevern holt wieder den Dressurpokal

Emotionaler Höhepunkt des Turniers war am Sonntag das Finale des Sparkassen-Dressurpokals für Vereinsmannschaften aus dem Kreis Warendorf.

Rangierte das Team des RFV Gustav Rau Westbevern nach den drei ersten Etappen der Serie auf Platz eins, ließ die Mannschaft von Equipe-Chefin Mareike Schulze Topphoff auch beim Finale in Vornholz nichts anbrennen. So gewannen Sabine Schulze Beckendorf mit Quinie und Veronika Thewes mit Baccarole (beide RFV Gustav Rau) die Paar-Kür mit der Gesamtnote von 16,0. Zweite wurden Lisa Thünenkötter mit Conny Reimann und Julia Brückner mit Pennsylvania (beide Alverskirchen-Everswinkel, Note 15,1) vor Janine Scharmann mit Dana und Charlotte Baumhöfer mit Leohnardo (beide Vornholz, 15,0).

Und auch in der für das Finale ebenso zählenden L-Dressur auf Kandare siegte mit Kristina Kremeyer und Feine Piccolina ein Paar aus Westbevern. Die Plätze zwei und drei gingen an Agneta Hormann (RFV Alverskirchen-Everswinkel) mit Eclaire und Anika Cappenberg vom RV Ostbevern mit San Lui.

Damit steigerte das Team aus Westbevern sein Gesamtergebnis nach vier Etappen auf 212 Punkte, was für den Verein nach 2019 (2020 fand die Serie aufgrund der Pandemie nicht statt) erneut den Sieg im Finale des Sparkassen-Dressurpokals bedeutete. Der RV Ostbevern hatte am Ende 199 Punkten auf dem Konto und belegte erneut den zweiten Platz. Die gerade in Mannschaftsprüfungen immer wieder hervorragenden Erfolge für West- und Ostbevern sind sicherlich auch auf die äußerst gute Nachwuchsarbeit in den beiden Vereinen zurückzuführen.

Auf den weiteren Plätzen folgten der RV Albersloh (195 Punkte), der RFV Alverskirchen-Everswinkel (194) sowie der RFV Vornholz mit 188 Punkten.