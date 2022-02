Rolle rückwärts: SG Telgte und Frank Busch trennen sich

Eigentlich hatten die SG Telgte und Frank Busch die Zusammenarbeit schon für die nächste Saison verlängert. Jetzt geht der Trainer aber bereits in diesem Sommer.

Am Sonntag informierte die Führung der Fußballabteilung die Mannschaft, am Dienstag die Öffentlichkeit: Frank Busch trainiert die Bezirksliga-Truppe der SG Telgte jetzt doch nur noch bis zum Sommer. „Die SG Telgte und Frank Busch gehen am Saisonende getrennte Wege“, erklärt Martin Ritz, der Sportliche Leiter der SG, gegenüber den WN.