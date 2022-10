RuFV Warendorf freut sich über viele Nennungen

Über sehr viele Nennungen darf sich der RuFV Warendorf freuen, der auf dem Vereinsgelände ein breitensportliches Turnier ausrichtet. Das Interesse ist so groß, dass bereits am Samstag die ersten Prüfungen stattfinden werden

Über sehr viele Nennungen darf sich der RuFV Warendorf freuen, der am kommenden Wochenende auf dem Vereinsgelände, Dackmar 3, ein breitensportliches Turnier ausrichtet. Das Interesse ist so groß, dass bereits am Samstag die ersten Prüfungen stattfinden werden und nicht erst am Sonntag.

Ab Samstagmittag stehen neben Gruppen-, Doppel- und Einzelstarts auf dem Holzpferd auch weitere auf dem Movie, dem galoppierenden Holzpferd, an. Gerade bei den Holzpferd- und Movieprüfungen darf man auf die Ausführung gespannt sein, denn traditionell lassen sich hier die Voltigierer immer etwas Besonderes einfallen – oftmals mit einer ordentlichen Prise Showeffekt.

Der Sonntag ist dann ganz den Prüfungen mit Pferd gewidmet. Neben Pflichten aus dem Bereich der Leistungsklasse zeigt auch der Voltigiernachwuchs sein Können. Routinierte Voltigierer nutzen diesen Tag zudem, um noch einmal vor Saisonende mit ihren Pferden ein Training unter Wettkampfbedingungen zu absolvieren. Neben Voltigierbegeisterten sind auch andere Interessierte eingeladen, einmal etwas Voltigierluft zu schnuppern und zuzuschauen.

Weitere Informationen gibt es online unter unter volti-warendorf.jimdofree.com/heimturnier-2022.