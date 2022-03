RW Milte besiegt Spitzenreiter und macht Titelrennen wieder spannend

RW Milte holte in der Fußball-Kreisliga B2 nicht nur drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, die Rot-Weißen machten mit dem 3:2 gegen Tabellenführer SG Telgte II auch das Titelrennen wieder spannend. Die Telgter haben jetzt nur noch drei Punkte Vorsprung auf Westkirchen, das ein Spiel weniger ausgetragen hat, und sieben Zähler auf den TuS Freckenhorst II, der sogar noch drei Partien mehr spielen muss.

RW Milte - SG Telgte II 3:2 (2:1). Mit diesem Ergebnis hatten selbst die kühnsten Optimisten in Milte kaum gerechnet. Mit ihrer wohl besten Saisonleistung rangen die Gastgeber den Primus nieder. Das frühe 1:0 durch Steffen Vechtel (13.) konnte der Ex-Freckenhorster David Krolikowski bereits zehn Minuten später egalisieren. Es dauerte dann aber nur 100 Sekunden, ehe Michael Ketteler die Rot-Weißen erneut in Führung brachte. Als Lars Rowald in der 63. Minute das 3:1 erzielte, glaubte Milte endgültig an die Überraschung, die auch das 3:2-Anschlusstor (69.) nicht mehr verhindern konnte.

TuS Freckenhorst II - TSV Ostenfelde 4:1 (1:0). Trotz der frühen Führung durch Marius Sowa (9.) taten sich die favorisierten Hausherren lange schwer. Sowa erhöhte zwar auf 2:0 (49.), nach dem 2:1-Anschluss durch Andre Henkelmann war für den TSV aber noch etwas drin. Die Entscheidung fiel erst durch zwei späte Treffer von Maximilian Erke (85.) und Matthias Mersmann (87.).

RW Alverskirchen - GW Westkirchen 1:2 (0:1). Mit einem hart erkämpften Sieg haben sich die Westkirchener bis auf drei Zähler an die Spitze herangekämpft. Lukas Schürmann markierte die 1:0-Pausenführung der Gäste (24.). In der 54. Minute glich Alverskirchen aus, aber nach einer Stunde machte wieder Schürmann das 1:2 und damit sein Dutzend Saisontore voll. In der Folge vergaben die Gäste zwei gute Möglichkeiten. So blieb es bis zum Abpfiff spannend.

SC Müssingen - Wacker Mecklenbeck III 1:2 (0:2). Das war eine erwartete Heimniederlage. Das Anschlusstor zum 1:2 (85.) durch Paul Richter kam zu spät.

VfL Sassenberg II - SG Sendenhorst II 4:3 (1:0). Der VfL führte durch zwei Tore von Daniel Langliz und einen Strafstoß von Sören Metten bereits mit 3:0 (66.), ehe die Gäste innerhalb von zehn Minuten auf 3:3 stellten. In der 94. Minute markierte Janis Volbracht doch noch das 4:3.

BW Beelen II - TSV Handorf II 3:1 (3:0). Eine gute erste Hälfte mit einem Hattrick von Rafi Kurt (4., 14., 40.) reichte den Gastgebern zum Heimerfolg.