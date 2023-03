RW Milte bleibt oben dran – 300 Zuschauer in Ostenfelde

Es bleibt weiter spannend, sieben Mannschaften liegen innerhalb von nur zwei Punkten noch voll im Aufstiegsrennen. Das Spitzenspiel zwischen dem VfL Sassenberg II und dem SC Hoetmar musste ausfallen. Eine große Kulisse hatte das Derby in Ostenfelde.

Vollen Einsatz zeigten im Derby alle Akteure. Am Ende setzte sich Ostenfeldes Kapitän Mathias Reitkamp (M.) mit seiner Mannschaft gegen Westkirchen, hier mit Rafi Kurt (l.) und Timo Hilse, verdient durch.

Es bleibt weiter spannend, sieben Mannschaften liegen innerhalb von nur zwei Punkten noch voll im Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga B2. Das Spitzenspiel zwischen dem VfL Sassenberg II und dem SC Hoetmar musste ausfallen, da die VfL-Erste aufgrund von kranken Kickern so viele Spieler aus der Reserve hochziehen musste, dass diese nicht antreten konnte. Eine große Kulisse hatte das Derby in Ostenfelde.

SG Sendenhorst II - Warendorfer SU II 2:3 (0:1). Die Warendorfer führten durch einen Treffer von Shajan Vortmeyer (42.) und einen Doppelpack von Olsid Markja (58./62.) bereits mit 3:0. Sendenhorst verkürzte bis zur 70. Minute auf 2:3, beendete die Aufholjagd aber nicht erfolgreich.

BW Beelen II - RW Milte 2:4 (2:2). Die Milter 2:0-Führung durch Noel Sanders (18.) und Steffen Vechtel (27.) egalisierten die Beelener noch durch zwei Treffer von Petja Kemper (31./44.). Nach der Pause trafen Stephan Jürgensmeier (50.) und Marcel Westrup (79.) zum Sieg der Rot-Weißen. Milte bleibt damit auch als Tabellensiebter oben dran.

SC Müssingen - Wacker Mecklenbeck III 1:3 (0:2). Müssingen verlor gegen den Titelanwärter und verkürzte erst in der Schlussphase durch einen Strafstoß von Niklas Hartmann auf 1:3 (81.).

TSV Ostenfelde - GW Westkirchen 4:1 (2:0). Mit einem Heimsieg im Derby gegen GW Westkirchen schloss der TSV Ostenfelde vor rund 300 Zuschauern zum Spitzenreiter nach Punkten auf. Mit dieser Deutlichkeit des Ergebnisses hatte im Vorfeld sicher niemand gerechnet, auch der TSV-Trainer nicht. „Ich bin natürlich total zufrieden“, lobte Dennis Herrmann seine Schützlinge. „Wir waren von Anfang an gut in den Zweikämpfen, die Einstellung stimmte.“

Das machte sich auch mit zwei Treffern vor der Pause durch Mika Langer (28./42.) bezahlt. Nach dem Wechsel übte Westkirchen dann mehr Druck aus und die Hausherren waren in erster Linie zum Verteidigen gezwungen. Das machten die Gastgeber aber wiederum gut und markierten in der 82. Minute durch Tom Löckmann das 3:0. Die Treffer in der Nachspielzeit durch Rafi Kurt für Westkirchen (90.+3) und durch Paul Reinke zum 4:1-Endstand (90.+4) hatten keinen Einfluss mehr auf die Partie.