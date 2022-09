RW Milte klettert an die Tabellenspitze

Jetzt hat keine Mannschaft in der Kreisliga B2 mehr eine weiße Weste. Auch der SC Hoetmar gab beim 1:1 gegen den VfL Sassenberg II die ersten Punkte ab. Das ermöglichte RW Milte den Sprung an die Tabellenspitze. Die Spiele im Überblick.

Michael Ketteler (l.) markierte für RW Milte das 2:0 gegen Beelens Reserve und übernahm damit mit seiner Mannschaft die Tabellenführung in der Kreisliga B2.

RW Milte - BW Beelen II 4:1 (3:0). Es war der erwartet klare Sieg der Rot-Weißen, die damit den Platz an der Sonne übernahmen. Schon zur Pause war die Partie gelaufen, denn die Gastgeber führten durch Treffer von Noel Sanders (13.), Michael Ketteler (30.) und Michael Sanders mit 3:0. In der 51. Minute markierte wieder Michael Sanders das 4:0, den Gästen gelang nach einer Stunde der Ehrentreffer durch Jonathan Hans. Beelen bleibt damit punktloses Schlusslicht.

SC Hoetmar - VfL Sassenberg II 1:1 (0:1). Es war bisher die schwerste Aufgabe für die Hoetmarer, die einen Heimsieg verpassten und damit die ersten Punkte liegen ließen. Die Sassenberger stellten unter Beweis, dass der Sieg gegen Westkirchen kein Zufall war und gingen durch Sören Metten kurz vor der Pause in Führung. Die Hausherren brauchten dann schon einen Elfmeter zum Ausgleich, den Shpetim Hajdini in der 63. Minute zum 1:1-Endstand verwandelte.

Wacker Mecklenbeck III - SC Müssingen 2:1 (0:0). Eine ärgerliche Niederlage für die Müssinger, die sehr gut mithielten und in der 58. Minute durch Christoph Reckermann sogar in Führung gehen konnten. Bis zur 80. Minute hielt der Vorsprung, dann glich Wacker aus. Am Ende wurde es selbst mit dem einen Punkt nichts, da die Hausherren zwei Minuten vor Schluss noch zum 2:1 trafen.

Warendorfer SU II - SG Sendenhorst II 0:2 (0:1). Die erste Saisonniederlage der WSU-Reserve ging in Ordnung. Sendenhorst war die bessere Mannschaft.

GW Westkirchen - TSV Ostenfelde 2:0 (1:0). Es war ein hart umkämpftes Derby, in dem die Gastgeber letztlich verdient die Oberhand behielten. Insgesamt gab es wenige Torchancen, viel spielte sich im Mittelfeld ab. So war es auch ein Standard, der in der 18. Minute zum 1:0 führte, als Robin Westhues einen Eckball von Yanik Kleemann verlängerte und Jossel Pelke vollendete.

Direkt nach Wiederanpfiff die Vorentscheidung: Spielertrainer Westhues selbst markierte in der 47. Minute aus dem Gewühl heraus das 2:0. In der Folge stand Westkirchen hinten sicher und ließ nichts mehr anbrennen.