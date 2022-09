SC DJK Everswinkel gewinnt knapp gegen TG Hörste

In einem umkämpften Spiel haben sich Everswinkels Oberliga-Handballerinnen beim 22:20 gegen die TG Hörste die nächsten zwei Punkte gesichert. Es ist der dritte Sieg in Folge. Damit bleibt der SC DJK oben dran.

Everswinkel startete schwer in die Partie und markierte erst in der 9. Minute durch Laurine Colbatzky per Siebenmeter den ersten eigenen Treffer zum 1:2. In der Folge setzten sich die Gäste nach einer Viertelstunde auf 4:7 ab, ehe die Mannschaft um Trainer Frank Martens ihr Angriffsspiel stabilisierte und beim 12:9 selbst mit drei Toren in Führung ging (27.). Im zweiten Spielabschnitt geriet Everswinkel durch einen 4:1-Lauf der Gäste aus Hörste erneut in Rückstand.

„In der Phase haben wir vorne viele Chancen liegen lassen und Siebenmeter verworfen. Dazu kamen noch technische Fehler und Stürmerfouls. Hörste hat eine offensive Deckung gespielt, auf die wir uns in der Woche vorbereitet haben. Letztendlich haben wir es aber nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten“, analysierte Martens.

Anschließend kämpfte sich Everswinkel wieder zurück ins Spiel und ging mit 19:17 (49.) in Führung. Diesen Vorsprung verwaltete der SC DJK bis zum Ende. Ein Sonderlob vom Trainer gab es für Everswinkels Torhüterin. „Mit der Abwehrarbeit bin ich einverstanden, zweimal zehn Tore sind in Ordnung. Großen Anteil daran hatte heute auch Celine Kluge, die super gehalten hat“, sagte Martens.

SC DJK: Kluge, Simon – H. Özer (5/1), Lohoff (5/3), Altun (3), Stelthove (3), Behrens (2), P. Özer (1), Kleikamp (1), Colbatzky (1/1), Hartmann (1), Jäger, Cordes, Silvers, Ruschhaupt, Bandusch.