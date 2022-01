SC DJK Everswinkel II im Gipfeltreffen gegen Westfalia Kinderhaus II

Es gibt diese Spiele, auf die man die ganze Saison hinarbeitet. Genau so eines findet am Mittwoch (26. Januar) in der Kehlbachhalle statt, wenn die Handballerinnen des SC DJK Everswinkel II auf Westfalia Kinderhaus II treffen. Beide Teams sind noch ungeschlagen.

Es gibt diese Spiele, auf die man die ganze Saison hinarbeitet. Genau so eines findet am heutigen Mittwoch ab 19.45 Uhr in der Kehlbachhalle statt, wenn die Landesliga-Handballerinnen des SC DJK Everswinkel II auf Westfalia Kinderhaus II treffen.

Es ist das Duell des Tabellenersten mit 20:0 Punkten gegen den Zweiten mit 18:0 Zählern. Beide Kollektive haben bisher also eine perfekte Saison gespielt und sind den anderen zehn Teams in der Landesliga bereits meilenweit enteilt. Zwischen Everswinkel und Kinderhaus wird die Entscheidung um die Meisterschaft fallen. Da kann keine andere Mannschaft mehr mitmischen.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der Titelanwärter in dieser Saison, das Rückspiel ist am 30. April – also am vorletzten Spieltag – angesetzt. Und aller Voraussicht nach fällt erst dann die endgültige Entscheidung, zu souverän agierten die beiden Kontrahenten bisher.

Acht Tore Vorsprung war das knappste Ergebnis aus Sicht der Everswinkelerinnen. Bei Kinderhaus waren es drei Treffer – der Gegner hieß jeweils Roxel als Tabellenvierter. Ansonsten wurden alle Partien auf beiden Seiten überdeutlich, oft mit weit mehr als zehn Toren Abstand, locker gewonnen.

Da heißt es für die Gastgeberinnen natürlich, sich in eigener Halle eine möglichst gute Ausgangssituation für das zweite Aufeinandertreffen beim Saisonfinale zu verschaffen. Vor eigenem Publikum sind die Everswinkelerinnen leicht favorisiert.

Ein Vorteil könnte für den SC DJK sein, dass er Mitte Januar bereits Spielpraxis beim Sieg bei Sparta Münster (40:20) gesammelt hat. Die bisher letzte Partie der Gäste liegt dagegen schon eine gefühlte Ewigkeit zurück und datiert vom 4. Dezember 2021.