SC DJK Everswinkel lässt nicht locker gegen TVE Netphen

Dank einer fulminanten zweiten Halbzeit gewannen Everswinkels Oberliga-Handballerinnen ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den TVE Netphen mit 32:21 (14:13). Zu Beginn tat sich die Mannschaft von Trainerin Franziska Heinz schwer und kam nicht richtig in Fahrt. Unkonzentriertheiten und leichtfertige Ballverluste brachten das Angriffsspiel ins Stocken, und auch in der Abwehr bekam man keinen Zugriff. „Wir sind nicht gut in die Partie gestartet und haben zu viele technische Fehler gemacht. Außerdem hat uns die offensive Abwehr vor Probleme gestellt“, analysierte Heinz.

Nach 20 Minuten gingen die Gäste beim Stand von 8:10 sogar mit zwei Toren in Führung, ehe eine Auszeit die Heim-Sieben wieder zurück in die Spur brachte. Mit einer 14:13-Führung ging es in die Kabine. Anschließend sah man ein anderes Bild. Everswinkel zog das Tempo an und erarbeitete sich aus einer stabilen Abwehr heraus gute Gelegenheiten. In der 38. Minute führte der SC DJK bereits mit 20:15. „Wir sind super aus der Halbzeit gekommen und viele Gegenstöße gelaufen. Da haben wir schnell mit fünf bis sechs Toren geführt. In den ersten 30 Minuten hätte man das gar nicht vermuten können, aber wir sind dann ein konsequentes Tempo gegangen und haben nicht mehr locker gelassen. Die Abwehr stand besser und vorne waren wir treffsicher“, berichtete Heinz. In der Folge baute Everswinkel den Vorsprung weiter aus und verbuchte einen verdienten Heimsieg.

Everswinkel: Kluge, Simon – Große-Schute (6), Altun (4), Steinhoff (4), Schlautmann (4), Silvers (4), Cordes (3), Behrens (3), Lohoff (2), Colbatzky (1), Stelthove (1), Ruschhaupt, Hartmann, Westmeier.