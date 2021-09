SC DJK Everswinkel ruhig und konstant zum Auswärtserfolg

Der Auftakt in die Landesliga-Saison ist den Handballern des SC DJK Everswinkel nahezu perfekt geglückt. Beim 29:26 (15:13)-Sieg als Gast der SpVg Hesselteich-Siedinghausen entführten die Schützlinge von Trainer Thomas Steinhoff am Samstag zwei Punkte aus Versmold.

Zunächst lag der SC DJK mit 2:5 im Hintertreffen und brauchte einige Minuten, um so richtig ins Spiel zu finden. Das taten die Everswinkeler aber recht schnell und glichen zum 5:5 aus. Beim 11:10 (23.) lagen die Gäste erstmals vorne und gaben diese Führung auch nicht mehr her. Bis zum Ende hatte Everswinkel immer ein, zwei oder drei Tore Vorsprung. Am knappsten war es beim 20:19 (43.).

„Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt und sind immer ruhig geblieben“, lobte Steinhoff sein Team, das nie hektisch oder nervös wurde – egal wie eng die Partie war. „Wir haben unseren Streifen konsequent runtergespielt und damit gewonnen.“

SC DJK: Rütten, Bockholt – Kleibolt (6), Sieling (6), Helmig (5), Loick-Feidieker (4), Homann (3/2), Brochtrup (2), Wierbrügge (2), Kruse (1), Komor, Lüchtefeld, Mosebach, Matthies.