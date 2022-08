SC DJK Everswinkel siegt 4:1 und fährt jetzt zum SC Füchtorf

In der Fußball-Kreisliga A steht der zweite Spieltag auf dem Programm. Für den SC Füchtorf ist es allerdings die Saisonpremiere, da das Auftaktspiel gegen Sendenhorst erst am Mittwoch ausgetragen wird. Nun geht es gegen Everswinkel, das am Donnerstag gegen FC Münster 05 mit 4:1 (3:1) gewann.

SC Füchtorf – SC DJK Everswinkel (Sonntag, 15 Uhr). Keine einfache Woche für Füchtorf. Am Sonntag kommt Tabellenführer Everswinkel. Dabei hatte die Truppe von Dunkel-Steinhoff gegen Münster 05 früh die Weichen auf Sieg gestellt. Nach Treffern von Ottens (10.), Kwiaton (14.) und Brüning (37.) führte der Hausherr zur Pause mit 3:0. Im zweiten Abschnitt kippte die Partie, Everswinkel geriet unter Druck. Ein Strafstoßtor von Klein (78.) brachte Münster 05 heran, aber Ottens sorgte in der Nachspielzeit (90.+4) für den 4:1-Sieg. Die Füchtorfer hingegen dezimierten sich am Donnerstag im Abschlusstraining selbst. „Es sind zwei weitere Verletzte hinzugekommen, die Reserve wird wieder aushelfen müssen. Wir wollen vernünftig in die Saison kommen, auch wenn die Vorbereitung nicht optimal gelaufen ist“, erklärt Füchtorfs Trainer Butz. Doch der Blick geht schon voraus: „Danach geht es Mittwoch weiter mit dem Spiel in Sendenhorst und Sonntag drauf müssen wir gegen Handorf ran. Keine leichte Woche für uns, vor allem bei der personellen Lage“, betont Thorsten Butz.

Westfalia Kinderhaus III – VfL Sassenberg (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem Pokal-Aus soll beim Aufsteiger der erste Pflichtspielsieg her. „Wir haben uns über den Handorfer Trainer Hölker informiert, der die Mannschaft etwas genauer kennt und am Sonntag mit seinem Team 3:0 geschlagen hat. Die Truppe ist eine Mischung aus erfahrenen Spielern, die früher in der Reserve gespielt haben, und jungen Leuten. Die 0:3-Niederlage war am Ende wohl etwas zu hoch“, so VfL-Trainer Westing. Eine Hiobsbotschaft erhielten die Sassenberger unter der Woche: Spickhoff erlitt gegen Gievenbeck II einen Kreuzbandriss und wird lange ausfallen. Koch muss wegen eines Bänderrisses im Fuß passen. Ob Risse eingreifen kann, der sich im Pokalspiel verletzte, wird sich erst kurzfristig klären.