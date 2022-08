SC DJK Everswinkel überrascht – SC Füchtorf behält die Nerven

Die heimischen Teams zeigten in der ersten Pokalrunde auf Kreisebene gute Leistungen, auch wenn sich nicht alle Mannschaften durchsetzten. Dabei überraschte vor allem A-Ligist SC DJK Everswinkel.

Die heimischen Teams zeigten in der ersten Pokalrunde auf Kreisebene gute Leistungen, auch wenn sich nicht alle Mannschaften durchsetzten. Dabei überraschte vor allem A-Ligist SC DJK Everswinkel, der knapp an einer Sensation vorbeischrammte und Landesligist VfL Senden mit 2:4 (2:1) unterlag.

SC-DJK-Boss Dieter Rengers war voll des Lobes: „Es war kein Klassenunterschied zu erkennen. Wir gehen mit 2:0 in Führung und hatten sogar das 3:0 auf dem Fuß. Bis zur 83. Minute liegen wir mit 2:1 in Front, erst ein Strafstoß sorgt für den Ausgleich.“ Zwei Tore in den Schlussminuten (88./90.) brachten den Landesligisten auf die Siegerstraße.

Der SC Füchtorf benötigte beim A-Ligisten SV Bösensell das Elfmeterschießen. „In der ersten Halbzeit sind wir nicht richtig in die Partie gekommen, lagen mit 0:1 hinten. Aber nach dem Wechsel haben wir dann aufgedreht“, erklärte Füchtorfs Coach Thorsten Butz. Direkt nach Wiederanpfiff schoss Emir Peci den 1:1. Mit einem 25-Meter-Schuss sorgte Maximilian Versmold für die Führung, die auch fast gereicht hätte, doch Füchtorf kassierte sechs Minuten vor dem Ende das 2:2. Im Strafstoßschießen patzte Bösensell zweimal, während Füchtorf immer traf und 6:4 siegte.

Für Milte verlief das Elfmeterschießen nicht so glücklich. Die Rot-Weißen verloren gegen den A-Ligisten Hohenholte mit 7:8. Zunächst zeigten die Milteraner gute Comeback-Qualitäten. Sie gerieten früh in Rückstand, lagen nach 19 Minuten mit 0:2 hinten. Niclas Rottwinkel erzielte den Anschlusstreffer (28.), aber nur vier Minuten später lag Milte wieder mit zwei Toren zurück. Nach dem Wechsel spielte die DJK weiter nach vorne und wurde belohnt. Nach Treffern von Michael Ketteler (61.) und Michael Sanders (75.) stand es nach regulärer Spielzeit 3:3. Zwei Fehlschüsse im Elfmeterschießen sorgten für das Aus.

Der SC Hoetmar legte eine gute Pflichtspielpremiere hin, gewann bei Club Mladost mit 4:1 (2:1), wobei der Erfolg hätte höher ausfallen können. „Wir haben sehr ordentlich gespielt, bis auf zwei kurze Phasen im Spiel haben wir kaum etwas zugelassen. Hätten wir die Chancen konsequenter genutzt, wäre das Ergebnis deutlicher ausgefallen“, so Hoetmars Trainer Jonas Wiesner.

Ostenfelde verlor gegen A-Ligist Saxonia Münster mit 2:4 (2:2). Dabei ging der Gast aus Münster kräftig zur Sache, kaufte damit dem B-Ligisten den Schneid ab. „Da müssen die Jungs noch mehr dagegenhalten, wobei ich mit dem Spiel durchaus zufrieden war“, erläuterte TSV-Coach Dennis Herrmann. Der SC Müssingen fuhr seinen ersten Sieg ein, setzte sich bei Polonia Münster mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch.