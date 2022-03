SC DJK Everswinkel verschläft gegen Bielefeld die ersten 18 Minuten

„Die ersten 18 Minuten waren eine Katastrophe“, wollte Trainer Thomas Steinhoff gar nicht erst um die ganz schwache erste Halbzeit seiner Landesliga-Handballer des SC DJK Everswinkel herumrumreden. Die Mannschaft hat ihr Heimspiel gegen die HSG EGB Bielefeld am Samstag schließlich mit 22:23 (8:15) verloren.

Gerade einmal drei Treffer gelangen den Hausherren in den ersten 18 Minuten. Danach wurde es zwar etwas besser, der klare Pausenrückstand von sieben Toren bedeutete aber bereits eine Vorentscheidung. „So eine Halbzeit darf natürlich nicht passieren, gerade in so einem wichtigen Spiel nicht“, sagte Steinhoff. Er zählte auf: „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, haben viele technische Fehler gemacht und haben zu viele Bälle verworfen. Und dann waren wir hinten auch nicht clever genug.“

Dieser herbe Rückschlag im Abstiegskampf ließ sich dann auch in der zweiten Hälfte nicht mehr vermeiden. Die Everswinkeler rackerten und ackerten, verkürzten letztlich den Rückstand aber zu langsam. Acht Minuten vor Schluss lagen sie noch mit vier Toren hinten. Am Ende war es beim 22:23 nur noch ein Treffer Rückstand, ehe die Zeit davongelaufen war. „Das war eine verdiente Niederlage“, fasste Steinhoff zusammen.