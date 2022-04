SC DJK Everswinkel will beim TSV Schloß Neuhaus den nächsten Sieg

Mit dem Überraschungserfolg in Hillentrup haben die Landesliga-Männer des SC DJK Everswinkel wieder Morgenluft im Abstiegskampf gewittert. Im Nachholspiel am Samstag ab 19 Uhr beim TSV Schloß Neuhaus will die Mannschaft von Trainer Thomas Steinhoff erneut überzeugen und den nächsten Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. Gelingt den Everswinkelern vor allem in der Offensive erneut eine so durchschlagskräftige Vorstellung wie zuletzt, dann ist der nächste Sieg sicher in Reichweite. Gut würden zwei Punkte beim Drittletzten dem SC DJK auf jeden Fall tun, zumal der direkte Konkurrent Schloß Neuhaus dann auf Abstand gehalten worden wäre.