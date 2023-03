SC DJK-Frauen wollen den nächsten Erfolgshappen

Der Start in die Aufstiegsrunde hat Spaß gemacht. Die Spielerinnen von Frank Martens sind jedenfalls auf den Geschmack gekommen. Am Sonntag bietet sich die nächste Gelegenheit auf einen Erfolgshappen. Personelle Probleme rücken dabei in den Hintergrund.

In der Oberliga-Aufstiegsrunde empfangen die Handballerinnen des SC DJK Everswinkel am Sonntag (17 Uhr) die HSG Schwerte/Westhofen.

Am vergangenen Wochenende hat das Team um Trainer Frank Martens mit einem 32:26-Auswärtssieg beim Königsborner SV bereits die ersten Punkte eingefahren. Den Grundstein dafür legten eine solide Abwehrarbeit und ein temporeiches Angriffsspiel. Das erwartet Martens auch am Sonntag wieder von seiner Mannschaft.

Martens hat den gegnerischen Rückraum im Auge

Unterschätzen will Martens den angeschlagenen Gegner allerdings nicht. „Im Angriff werden wir auf jeden Fall ein Auge auf den Rückraum haben müssen. In der Mitte und auf halblinks haben sie ihre zwei spielentscheidenden Spielerinnen. Sie haben ein gutes Umschaltspiel von der Abwehr in den Angriff. Da gilt es die erste und zweite Welle zu unterbinden“, beschreibt Martens die Stärken des Gegners. Allerdings hat der Übungsleiter bereits einen klaren Plan für die Partie. „In der Abwehr haben wir schon das ein oder andere ausgemacht, wie wir sie unter Druck setzen können. Zudem ist ihr Rückzugsverhalten nicht so gut, das müssen wir ausnutzen“, so Martens.

Kleikamp und Hartmann sind fraglich, Steinhoff fällt aus

Personell muss der Trainer vermutlich ein paar Ausfälle verkraften. Christin Kleikamp und Elisa Hartmann verpassten die Trainingswoche aus Krankheitsgründen – ihre Einsätze sind ungewiss. Luisa Steinhoff fällt weiterhin aus und Sabrina Jäger nimmt sich eine berufliche Auszeit auf Bali. Verstärkt wird der Kader durch Alina Lohoff aus der A-Jugend. So oder so, Martens blickt der Partie zuversichtlich entgegen.