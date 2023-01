SC Füchtorf hat schon 29 Spieler eingesetzt

Die Hinrunde des SC Füchtorf in der Kreisliga A auf einen Blick: Auf Rang zwölf liegend steht die Mannschaft von Thorsten Butz in der Tabelle jenseits von Gut und Böse. In der Rückserie dürfte es vor allem darum gehen, nicht noch unten reinzurutschen.

Foto: Manfred Krieg