SC Füchtorf im Pech – Warendorfer SU souverän

In Füchtorf leuchtet nach der unglücklichen 2:4-Pleite in Westbevern weiter die Rote Laterne. Die Warendorfer SU gewann deutlich in Davensberg.

Ems Westbevern – SC Füchtorf 4:2 (2:1). „Ein Unentschieden wäre eigentlich in Ordnung gewesen“, fand Füchtorfs Trainer Thorsten Butz. Dann allerdings kam die Schlussphase. Füchtorfs Christian Boltz ging in der 82. Minute alleine aufs Gästetor zu, hob den Ball über den herausstürzenden Torwart und prallte mit diesem zusammen. Die Torchance war dahin und Boltz kassierte sogar noch die Ampelkarte. Warum genau, erschloss sich nicht. In Unterzahl traf dann Westbevern nach einem Torwartfehler zum 3:2 und in der Nachspielzeit noch zum 4:2. Viel unnötiger als diese kann eine Niederlage wohl kaum sein.

SCF: Teepe – Gessat, Böckenholt, Schleicher, Markfort, C. Schulte, Storck, Justus, M. Alahmad (46. Muja), H. Alahmad, Boltz. Tore: 0:1 H. Alahmad (22.), 1:1 Nosthoff (30.), 1:2 Schulte (41.), 2:2 König (50.), 3:2 Wewelkamp (87.), 4:2 Licher (94.).

Davaria Davensberg – Warendorfer SU 0:3 (0:1). Nachdem die WSU vor Wochenfrist gegen Ascheberg noch einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg verwandelt hatte, machte es sich die Mannschaft nun etwas einfacher. „Ich bin zufrieden. Am Sieg gibt es nichts zu deuteln, auch wenn wir die Tore etwas spät gemacht haben“, sagte Trainer Roland Jungfermann. Die Gäste hätten aufgrund ihrer Überlegenheit auch früher alles klarmachen können.

WSU: Schmidtke – Hakenes (68. Sechelmann), Le. Buchardt, Kruse, Freye, Fellhölter, Schwienhorst, Lauhoff (76. Hövener), Kordina, Fromme, Steinkamp (76. Austermann). Tore: 0:1 Schwienhorst (37.), 0:2 Lauhoff (63.), 0:3 Steinkamp (74.).

TSV Handorf – BW Beelen 7:2 (4:1). Es war eine klare Angelegenheit für den Titelanwärter. Vor allem in der Defensive waren die Bee­lener gegen den überragenden Handorfer Angriff überfordert. Da trösteten auch die Tore durch Marco Spliethofe und Saidi Jimoh nicht.

BWB: Blienert – Zegota, Lüffe, Kammann, Hoffmann (69. Populoh), Heukeshofen, Zumbusch (46. Jimoh), Fricke, Bonkamp (75. Ströker), Spliethofe (79. Kurt), Mara. Tore: 1:0 Dohmen (5.), 2:0 Austermann (15.), 3:0 Annegarn (25.), 3:1 Spliethofe (36.), 4:1, 5:1 Annegarn (37., 63.), 5:2 Jimoh (67.), 6:2 Redbrake (74.), 7:2 Annegarn (86.).