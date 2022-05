SC Füchtorf zum Abstiegskracher in Everswinkel

Während die Titelfrage entschieden ist, bleibt es im Kampf um den Klassenerhalt weiter spannend in der Kreisliga A. In Everswinkel kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier gefährdeter Clubs.

Die Meisterschaft ist entschieden, das Top-Duell der Blau-Weißen gegen Sassenberg hat nur noch statistischen Wert. Zur Sache geht es aber im Abstiegskampf. In Everswinkel treffen zwei Kandidaten direkt aufeinander. Am Hoetmarer Wiebusch soll die eigene Siegesserie ausgebaut werden, um doch noch das Wunder zu schaffen.

Warendorfer SU II – SC Münster 08 II (Sonntag, 13 Uhr). Seit 15 Spielen wartet die WSU-Reserve auf einen Sieg. Dass dieser am Sonntag gelingt, ist eher unwahrscheinlich. „Münster 08 II hat eine gute Mannschaft, die in der Tabelle eigentlich besser positioniert sein müsste. Wir gehen es aktuell zwar lockerer an, weil wir schon abgestiegen sind, doch einen Sieg aus den letzten beiden Spielen würde ich mir schon wünschen“, so die Vorstellung von WSU-Coach Axel Theres.

BW Beelen – VfL Sassenberg (Sonntag, 15 Uhr). Das erste Etappensieg ist mit der Staffelmeisterschaft schon erreicht. „Wir wollen auch gegen Sassenberg unsere Siegesserie ausbauen“, verkündet Beelens Coach Bruns. 15 Mal in Folge verließen die Blau-Weißen das Feld als Sieger, auch wenn es zuletzt in Ostbevern knapp und vogelwild war beim 5:4-Erfolg. Sassenberg strebt die Vize-Meisterschaft an, bevor es dann im Sommer zu einem Umbruch im Kader und zur sportlichen Neuausrichtung kommen wird.

SC DJK Everswinkel – SC Füchtorf (Sonntag, 15 Uhr). Noch haben es beide Teams in Sachen Klassenerhalt in der eigenen Hand. Füchtorf hat den Vorteil, noch ein Spiel mehr austragen zu dürfen. „Wir haben jetzt in Everswinkel und dann daheim gegen WSU II zwei wichtige Spiele. Eigentlich bräuchten wir sechs Punkte aus diesen Partien. Auf das letzte Spiel in Beelen möchte ich es nicht ankommen lassen“, so die Marschrichtung von Füchtorfs Trainer Butz. Sein Team präsentierte sich beim unglücklichen 4:4 gegen Handorf deutlich formverbessert gegenüber der 3:5-Pleite in Hoetmar. Everswinkel ließ gegen Greffen (1:5) und in Münster 08 II (0:5) arg Federn und muss wieder bangen.

SC Hoetmar – Ems Westbevern (Sonntag, 15 Uhr). Hoetmar ist weiter zum Siegen verdammt. Die Form mit drei Siegen in Folge stimmt jedenfalls. Zudem steht Westbevern im Mittelfeld, hat keinerlei Ambitionen mehr. Im Angriff der Hoetmarer läuft es wieder dank der sieben Treffer von Winterzugang Hajdini.

Warendorfer SU I – VfL Wolbeck II (Sonntag, 15 Uhr). Mit dem 16. Sieg in Folge will die WSU ihre Tabellenführung in der A2 weiter absichern. „Wir dürfen Wolbeck II nicht unterschätzen, auch wenn der VfL zuletzt siebenmal in Folge verloren hat“, warnt WSU-Trainer Jungfermann. Im Hinspiel wurde Wolbeck II mit 8:0 abgeschossen. Die WSU traf dreimal in drei Minuten.