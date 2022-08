SC Hoetmar an der Spitze – RW Alverskirchen lässt es krachen

Der SC Hoetmar hat sich schadlos gehalten und führt die Tabelle mit drei Siegen aus drei Spielen an. Die Rot-Weißen aus Alverskirchen ließen es in Beelen krachen.

Der SC Hoetmar hat sich in der Fußball-Kreisliga B2 schadlos gehalten und führt die Tabelle mit drei Siegen aus drei Spielen an. Damit ist der Saisonauftakt für den Titelanwärter von Spielertrainer Jonas Wiesner vollauf gelungen.

SC Hoetmar - TSV Handorf II 3:1 (1:0). Die Kicker vom Wiebusch haben den erwarteten Heimsieg eingefahren. Dabei erwischten sie einen Traumstart und gingen bereits nach 90 Sekunden durch Heiko Liermann in Führung. Es dauerte dann allerdings bis zur 57. Minute, ehe die Vorentscheidung fiel. Jonas Neite verwandelte einen Strafstoß zum 2:0. Nach dem Anschlusstor in der 79. Minute wurde es dann doch noch einmal eng. Erst in der Nachspielzeit erlöste Frederik Offers den SCH mit dem 3:1 (92.).

SC Müssingen - Warendorfer SU 2:3 (0:2). Es war eine recht ausgeglichene Partie, in der die Gäste allerdings ihre Chancen zunächst deutlich besser nutzten. Patrick Gangolf (15.) und Rico Lausch (38.) brachten die WSU-Reserve zur Pause mit 2:0 in Führung. Als dann Aldin Ramic sogar das 3:0 erzielte, schien die Partie gelaufen. Müssingen steckte aber nicht auf und versuchte nach dem 1:3-Anschlusstor durch Paul Richter (66.) noch einmal alles. Letztlich reichte es aber nur noch zum 2:3 durch Fabian Suen in der 79. Minute – und die Gäste nahmen die Punkte mit nach Hause.

TSV Ostenfelde - TuS Freckenhorst II 3:2 (1:2). Der Sieg der Ostenfelder darf durchaus als Überraschung gewertet werden. Das gilt auch für den gesamten Saisonstart des TSV, der mit nun sieben Punkten viel besser als erwartet aus den Startlöchern gekommen ist.

Die Partie selbst wogte hin und her. Nils Hanewinkel brachte die Hausherren in Front (17.), dann drehten die Freckenhorster die Begegnung zunächst durch Treffer von Pim Schneider (34.) und Lutz Staljan (36.). Nach dem Wechsel kamen die Ostenfelder zurück. Tom Löckmann markierte in der 57. Minute das 2:2. Als sich viele Zuschauer schon mit dem Unentschieden angefreundet hatten, gelang der Heimelf doch noch der Siegtreffer. Sebastian Reitkamp durfte in der 92. Minute das 3:2 für seine Farben bejubeln.

BW Beelen II - RW Alverskirchen 0:4 (0:2). Im Duell der punktlosen Teams kamen die Beelener derbe unter die Räder und blieben damit auch nach 270 Minuten ohne eigenes Tor. Alle vier Treffer erzielte Alexander Vogt, den Blau-Weiß wohl nicht so schnell vergessen wird.