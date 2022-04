SC Hoetmar darf nach Sieg gegen SC Füchtorf weiter hoffen

Der SC Hoetmar hat sich seine letzte Chance auf den Klassenerhalt bewahrt. Mit 5:3 bezwang der Fußball-A-Kreisligist den SC Füchtorf. „Man merkt, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt“, sagt Hoetmars Trainer Dennis Averhage.

Der SC Hoetmar hat sich seine letzte Chance auf den Klassenerhalt bewahrt. Mit 5:3 bezwang der Fußball-A-Kreisligist den SC Füchtorf und rangiert damit auf dem Relegationsplatz. Allerdings haben die Hoetmarer schon zwei Spiele mehr absolviert.

„Man merkt, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt. Wir haben getan, was wir konnten und werden hoffentlich auch die letzten beiden Spiele noch gewinnen. Dann wir man sehen, ob das reicht“, so Hoetmars Trainer Dennis Averhage.

Die frühe Führung von Jens Quante (5.) hatte nicht lange Bestand. Henning Rüter setzte sich auf der rechten Seite durch und passte auf Maximilian Versmold, der ohne Mühe den Ausgleicherzielte (16.). Dadurch kamen die Füchtorfer besser ins Spiel und hatten auch zwei Möglichkeiten durch Andre Justus (18.) und Nazmi Muja (23.), die aber Hoetmars Torwart Yunus Saltabas parierte.

Dann schlug Quante erneut zu. Nachdem sich Vincenzo Caterisano und Shpetim Hajdini die Kugel mehrfach zugeschoben hatten, erfolgte die Hereingabe auf Quante, der gedankenschneller war als sein Gegenspieler und aus kurzer Distanz zum 2:1 traf.

Aber auch die Führung sollte nicht bis zum Pausenpfiff halten. Ein Freistoß aus 20 Metern, der noch abgefälscht wurde, ermöglichte Muja noch den Ausgleich (45.).

„Ich bin absolut nicht zufrieden. In der ersten Halbzeit kriegen wir unser Spiel nicht auf den Platz, dann wurde es besser, aber der Elfmeter hat uns wieder raus gebracht.“

Was war passiert? Füchtorfs Trainer Thorsten Butz musste mit ansehen, wie sein Torwart Niklas Versmold völlig übermotiviert Maxi Surmann umriss. Die Chance ließ sich Hajdini nicht nehmen und schoss zur Führung ein (61.). Jetzt ließ sich der SC Hoetmar die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und konterte die Füchtorfer aus. Zunächst war Kushtrim Hasani zur Stelle (73.), anschließend nochmal Hajdini zum 5:2 (85.). Die Füchtorfer konnten nur noch durch Versmold verkürzen (90.).

Hoetmar: Saltabas – Quante, Eggelnpöhler, Kortenjann, Hasani, Surmann (70. Wiesner), Caterisano (46. Spina), S. Hajdini, Stork (82. L. Hajdini), Neite, Venhues. Füchtorf: N. Versmold – Rüter, Böckenholt, Schöne, Krallmann, Justus, Muja, Storck, M. Versmold, Gessat, H. Alahmad. Tore: 1:0 Quante (5.), 1:1 M. Versmold (16.), 2:1 Quante (30.), 2:2 Muja (45.), 3:2 S. Hajdini (61. FE), 4:2 Hasani (73.), 5:2 S. Hajdini (85.), 5:3 Versmold (90.).