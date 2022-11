SC Hoetmar siegt in Unterzahl – Verfolger lassen Federn

Kushtrim Hasani schoss den SC Hoetmar mit einem verwandelten 18-Meter-Freistoß in der 90. Minute zum Sieg in Telgte.

Mal abgesehen von Wacker Mecklenbeck III, das auch die knappen Spiele meistens für sich entscheidet, patzen die Verfolger regelmäßig. Daher liegen die Münsteraner in der Fußball-Kreisliga B2 nach dem 2:1-Sieg gegen Alverskirchen nun auch vorne und scheinen ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.

TuS Freckenhorst II - GW Westkirchen 1:1 (0:0). Im direkten Duell der Verfolger verpassten beide den Sieg. Das wiederum freute eben Mecklenbeck. Martin Mersmann brachte die Hausherren in der 67. Minute in Führung. Die hielt aber nur 180 Sekunden, dann markierte Timo Hilse den Ausgleich. Beide Torschützen waren zuvor eingewechselt worden.

RW Milte - VfL Sassenberg II 1:1 (0:0). Und das nächste Unentschieden von zwei ambitionierten Verfolgern. Die Partie in Milte ähnelte der in Freckenhorst doch sehr. Michael Ketteler schoss die Rot-Weißen in der 55. Minute in Front, Timon Lambrecht (76.) markierte für die Gäste den Ausgleich. Damit waren die beiden Top-Torjäger erfolgreich. Ketteler hat nun 15 Tore auf dem Konto, Lambrecht sogar 17.

SG Telgte III - SC Hoetmar 0:2 (0:0). Das war eine ganz enge Kiste für die Hoetmarer, die nach der Ampelkarte gegen Jahir Rama (59.) sogar in Unterzahl spielen mussten und durch Shpetim Hajdini zudem noch einen Elfmeter verschossen. Mit einem 18-Meter-Freistoß erlöste Kushtrim Hasani die Gäste in der 90. Minute. Das 0:2 machte Hajdini in der Nachspielzeit.

Warendorfer SU II - TSV Handorf II 5:1 (3:1). Es war ein deutlicher und in der Höhe verdienter Sieg der Emsstädter, für die Patrick Gangolf (22., 55.) gleich zweimal erfolgreich war. Zudem versenkten Luca Stauvermann (25.), Romeo Markja (32.) und Marvin Böckenkötter (70.) die Kugel im Netz.

BW Beelen II - BSV Ostbevern II 3:2 (1:0). Ein wichtiger Sieg für die Gastgeber im Abstiegskampf. Niklas Zumbusch schnürte einen Doppelpack (11., 76.), einmal traf Jan Genke (58.).

SG Sendenhorst - TSV Ostenfelde 5:0 (2:0). Überraschend deutlich kamen die Ostenfelder unter die Räder. Ein Eigentor von Tom Deitert in der 6. Minute leitete die Niederlage früh ein.