SC Hoetmar und SC Füchtorf kassieren 1:4-Niederlagen

Warendorf II gewann zu Hause gegen Westbevern mit 3:0, Everswinkel verlor gegen Sendenhorst mit 0:4. Füchtorf und Hoetmar unterlagen auswärts jeweils mit 1:4. Hier die Übersicht aus der Kreisliga A:

Warendorfer SU II - Ems Westbevern 3:0 (0:0). Die Zweitvertretung der WSU gewann ihr Auftaktspiel gegen Westbevern nach Toren von Leander Schöler (71.) und Patrick Gangolf (85., 90.). „Trotz ausbaufähiger Leistung konnten wir nach dem 1:0 durch Kontersituationen verdient mit 3:0 gewinnen. Dies lag zweifelsohne auch daran, dass Westbevern nach dem 1:0 hinten aufgemacht hat. Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns“, äußerte sich der zufriedene Trainer Axel Theres nach dem Spiel.

WSU II: Langenbach – Strothoff, Grothues, Beermann, Kuhlmeier, Steiner (45. J. Brändle), Böckenkötter, N. Brändle (85. Frohne), Schöler (82. Stauvermann), Blagojevic, Gangolf. Tore: 1:0 Schöler (71.), 2:0 Gangolf (85.), 3:0 Gangolf (90.).

FC Greffen - SC Hoetmar 4:1 (2:0). Hoetmar verlor seinen Auftakt verdient beim FC Greffen. „Wir haben zu viele Großchancen leichtfertig vergeben und uns durch individuelle Fehler bei den Gegentoren das Leben selber schwergemacht. Dazu kommt, dass wir nach der Gelb-Roten Karte gegen Oliver Kwiaton (37.) in Unterzahl spielen mussten“, analysierte Trainer Dennis Hermann die Niederlage seiner Mannschaft. Für den SC traf Louis Kortenjann in der 78. Minute.

SCH: Sangare – Stork, Winkelnkemper, Offers, Kortenjann (80. Dürre), Große-Frie (67. Loeffel), Höne (73. Liermann), Staratzke (58. Huerkamp), Neite, Kwiaton, Venhues. Tore: 1:0 Rabe (3.), 2:0 Timmer (26.), 3:0 Serantes (70.), 3:1 Kortenjann (78.), 4:1 Wacker.

BSV Ostbevern - SC Füchtorf 4:1 (3:1). Die Mannschaft des SC Füchtorf verlor ihr erstes Saisonspiel bei Ostbevern. Das frühe 2:0 der Gastgeber (5., 10.) deutete die Spielrichtung schnell an. Zwar konnte der SC durch ein Tor von Umberto Marciano in der 23. Minute verkürzen, doch die Hausherren stellten prompt die Differenz aus zwei Toren wieder her (30.). Das 4:1 fiel kurz vor Schluss (86.).

SCF: Versmold – Nieße, Storck, Gessat, Justus (38. Schöne), Yaygir, Marciano (85. Muja), Parlar, Boltz, Alahmad (58. Peci), Marktfort (73. Brendel). Tore: 1:0 Esser (5.), 2:0 Esser (10.), 2:1 Marciano (23.), 3:1 Sanders (30.), 4:1 Esser (74.).

SC DJK Everswinkel - SG Sendenhorst 0:5 (0:3). Der SC DJK verlor hoch gegen Sendenhorst. Bereits zur Halbzeit lagen die Kicker aus dem Vitusdorf 0:3 hinten. Im zweiten Spielabschnitt erzielte außerdem Aaron Rolle ein Eigentor (69.). Das 0:5 fiel in der 77. Minute.

SC DJK: Lemke – Klass, Rolle (80. Bellmannn), Brassler, Ottens, Hentschel, Ikponmwonba (75. Schomaker), Scheffer, Biermann (55. Gausebeck), Eickelmann, Bödding. Tore: 0:1 Horstmann (12.), 0:2 Horstmann (33.), 0:3 Nordhoff (37.), 0:4 Rolle (ET, 69.), 0:5 Rosendahl (77.).