Schleicher führt Warendorfer SU zum Sieg gegen EGB Bielefeld

Warendorf

So hatten sich das die Landesliga-Handballer der Warendorfer Sportunion vorgestellt. Gute Leistungen in allen Mannschaftsteilen und ein klarer Heimerfolg. Der erste Saisonsieg ging somit beim 30:22 gegen die EGB Bielefeld auch in der Höhe völlig in Ordnung.

Von Christian Havelt