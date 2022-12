SG Telgte führt die ewige Tabelle an

Am 5. Januar beginnt die 33. Hallenkreismeisterschaft in Warendorf. 2021 und 2022 ist das beliebte Turnier ausgefallen. Das Corona-Virus war nicht die einzige Naturgewalt, die dem Ausrichter TuS Freckenhorst zu schaffen machte in den vergangenen 33 Jahren.

Die 33. Auflage der Hallenkreismeisterschaft beginnt am 5. Januar in Warendorf.

Nach 1096 Tagen hat das Warten ein Ende. Am 5. Januar beginnt die 33. Volksbank-Fußball-Hallenkreismeisterschaft. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass dieses beliebte Hallenturnier zweimal ausfallen musste. Nun gehen in der Sportschule der Bundeswehr in der Zeit vom 5. bis 8. Januar 18 Teams aus dem Altkreis Warendorf an den Start, kämpfen um 1550 Euro Preisgeld, Ruhm und Ehre und etliche Sonderpreise.