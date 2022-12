SG Telgte holt Trainer André Kuhlmann von BW Aasee

So ist das vorbildlich: Ein Trainer kündigt seinen Abschied an und schlägt im gleichen Atemzug auch einen möglichen Nachfolger vor. Frank Plagge, mit seinem Sohn Jan Plagge Coach der SG Telgte, hat das so gemacht. Er hat der Abteilungsführung des Fußball-Bezirksligisten mitgeteilt, dass er den Posten am Ende dieser Saison abgeben will, und präsentierte einen Kandidaten für den Job. Der wird es jetzt auch: André Kuhlmann, noch in Diensten bei Blau-Weiß Aasee, coacht ab dem kommenden Sommer die SG.

