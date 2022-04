Sieg gegen Bergkamen – Weiter gute Chancen für den SC DJK Everswinkel

Finja Schüler und der SC DJK Everswinkel blieben auch gegen den HC Bergkamen in der Erfolgsspur.

Den ersten Titelkonkurrenten haben die Oberliga-Handballerinnen des SC DJK Everswinkel mit dem deutlichen 33:26 (17:12)-Heimsieg gegen den HC Bergkamen bereits ausgeschaltet. Alles läuft jetzt auf einen Dreikampf mit Netphen und vor allem Bad Salzuflen hinaus.

Alle drei Teams sind nach Pluspunkten gleich, Netphen hat allerdings eine Partie mehr verloren. Die besten Aussichten hat Bad Salzuflen, das den direkten Vergleich mit Everswinkel bereits gewonnen hat. Allerdings muss der SC DJK nur noch einmal gegen Netphen ran, Salzuflen noch zweimal. Es könnte bei noch fünf ausstehenden Spieltagen also bis zum Ende spannend bleiben. Weiter geht es schon am Donnerstag, wenn Everswinkel Halden-Herbeck und Bad Salzuflen die Gäste aus Netphen empfangen.

Die Partie gegen Bergkamen bestimmten die Gastgeberinnen eigentlich, leisteten sich aber eine kleine Schwächephase, in die der HC vom 11:17-Rückstand noch herankam und zum 19:19 ausglich. Dann zeigte Everswinkel aber, was möglich ist. Die DJK zog wieder davon und gewann am Ende etwas zu deutlich.

SC DJK: Simon – Große-Schute (8), Schüler (5), Silvers (4), Altun (4), Colbatzky (4/3), Stelthove (3), Steinhoff (2), Behrens (2), Cordes (1), Westmeier, Schlautmann, Ruschhaupt, Lohoff, Hartmann.