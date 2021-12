Sieg in Rinkerode – Gösling schießt die Warendorfer SU an die Spitze

Die Warendorfer SU gewann zum neunten Mal in Serie, diesmal mit 4:2 beim SV Rinkerode. Weil Wacker Mecklenbeck gegen das Schlusslicht patzte, überwintert die WSU an der Tabellenspitze.

Die Warendorfer Sportunion geht als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A2 in die Winterpause. Mit dem neunten Sieg in Folge beim 4:2 (2:0)-Erfolg im Verfolgerduell beim SV Rinkerode nutzten die Emsstädter den überraschenden Patzer von Wacker Mecklenbeck.

Der bisherige Primus kam zu Hause nicht über ein 1:1 gegen das Schlusslicht Davaria Davensberg hinaus. „Damit haben wir es jetzt selbst in der Hand“, sagte Warendorfs Trainer Roland Jungfermann und zollte seinen Schützlingen ein riesengroßes Kompliment. „Was die Jungs in den vergangenen Monaten geleistet haben, war schon unglaublich. Ob im Training oder im Spiel, immer waren sie mit voller Intensität bei der Sache. Das macht schon richtig Spaß.“

Den hatte der Übungsleiter auch am Sonntag, gewann die WSU das Verfolgerduell doch verdient. Julian Gösling und Tobias Schwienhorst in Hälfte eins und noch zweimal Gösling in Halbzeit zwei markierten die Treffer. „Rinkerode hat uns alles abverlangt“, fand Jungfermann. „Wir haben aber die spielerischen Lösungen gehabt und haben auch verdient gewonnen. Die Pause haben wir uns jetzt verdient, das war schon sehr kräftezehrend.“

WSU: Schmidtke – Hakenes, Le. Burchardt, Kruse (6. Fromme), Kordina, Niehoff (88. Fellhölter), La. Burchardt, Schwienhorst, Freye (76. Steinkamp), Austermann, Gösling (93. Theres). Tore: 0:1 Gösling (18.), 0:2 Schwienhorst (40.), 0:3 Gösling (51.), 1:3 Hoenhorst (53.), 1:4 Gösling (72.), 2:4 Wilmer (79.).