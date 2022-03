Spielausfall und Neuzugang beim TuS Freckenhorst

Das ursprünglich für Sonntag geplante Meisterschaftsspiel des TuS Freckenhorst in Telgte fällt aus. Aber auch ohne Match haben die Gelb-Schwarzen Interessantes zu vermelden. Der nächste Neuzugang ist fix.

Marian Brügger (l.) wird Freckenhorst künftig wohl fehlen. Der Offensivmann will deutlich kürzertreten oder aufhören.

Eigentlich hatten sich alle auf ein echtes Topspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Tabellendritten SG Telgte und dem Zweiten TuS Freckenhorst gefreut. Daraus wird aber zumindest am Sonntag nichts, denn die Kicker vom Feidiek meldeten drei positiv auf Corona getestete Spieler, was laut Regularien zu einem Ausfall der Partie führt.