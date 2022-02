Stan Schubert wechselt vom TuS Freckenhorst zum TuS Hiltrup

Freckenhorst

Stan Schubert versucht sein Glück in der kommenden Saison beim Westfalenligisten TuS Hiltrup. Der 20-jährige pfeilschnelle Angreifer wechselt vom Bezirksligisten TuS Freckenhorst in Münsters Stadtteil und will dort dann auch zwei Klassen höher seine Tore schießen.

-hav-