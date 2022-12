Stefan Bruns bekommt in Beelen neuen Co-Trainer

Stefan Bruns wird die Fußballer von BW Beelen auch in der nächsten Saison coachen. Allerdings geht er 2023/24 mit einem neuen Co-Trainer an den Start. Ein Spieler steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

Stefan Bruns bleibt auch in der Saison 2023/24 Trainer des Fußball-Bezirksligisten BW Beelen. Das allerdings in etwas veränderter Konstellation und mit einem neuen Co-Trainer. Der 41-Jährige wird dann in seine vierte Spielzeit als Chef an der Seitenlinie gehen, davor war er ein Jahr Assistent von Volker Franz und acht Jahre Übungsleiter der A-Junioren.