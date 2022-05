Stefan Hamsen erwartet „zwei bis drei Anrufe aus Everswinkel“

Die Warendorfer SU hat den Klassenerhalt geschafft. Im Interview spricht Trainer Stefan Hamsen über die Probleme in diesem Jahr, die Gründe für die Rettung, die letzten Spiele und über die nächste Saison.

Trainer Stefan Hamsen und seine WSU-Handballer dürfen sich auf eine weitere Saison in der Landesliga freuen. Der Klassenerhalt ist für alle Beteiligten ein riesengroßer Erfolg.

Die Handballer der Warendorfer SU haben den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft. Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz am spielfreien Wochenende der WSU sind die Emsstädter bereits zwei Spiele vor Schluss gesichert. Eine Tatsache, mit der vor der Saison kaum jemand gerechnet hatte. Grund genug also, mit Trainer Stefan Hamsen über eine ungewöhnliche Saison zu sprechen.