Tenbrock trifft in letzter Minute

Lange Zeit haperte es mit dem Toreschießen bei den B-Juniorenfußballern der Warendorfer SU. In der Schlussminute durften sie dann doch noch ausgiebig jubeln.

Lukas Walbelder (hinten) behielt gegen Recke nicht nur in diesem Kopfballduell die Oberhand, sondern auch beim 3:2-Erfolg.

Das ist gerade noch einmal gut gegangen für die B-Jugendfußballer der Warendorfer Sportunion in der Bezirksliga. Die machten nämlich in der zweiten Halbzeit aus einem 1:2-Rückstand gegen den TuS Recke noch einen 3:2 (0:1)-Sieg in allerletzter Minute.

Es lief bereits die letzte Umdrehung des Minutenzeigers, als Nicolas Tenbrock im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht wurde und den fälligen Strafstoß auch noch selbst zum dreifachen Punktgewinn im Netz unterbrachte. „Das war sehr verdient, aber es ist halt schwer, wenn der Gegner sich fast nur hinten reinstellt“, kommentierte Trainer Gregorios Zagoglou das zwar etwas glückliche, aber dennoch gerechte Ende der Nachwuchs-Begegnung.

Eigentlich waren die Gastgeber von Beginn an klar besser. Ins Tor wollte der Ball aber zunächst nicht. Im Gegenteil: Recke machte in der 11. Minute per umstrittenem Handelfmeter das 0:1.

Nach nur drei Minuten in der zweiten Hälfte fiel dann das anvisierte 1:1 durch Alexander Warkentin. Allerdings nutzten die Gäste quasi im Gegenzug erneut eine ihrer wenigen Möglichkeiten zum 1:2.

Die WSU lief also wiederum hinterher. Tenbrock markierte dann in der 65 Minute zunächst das 2:2-Unentschieden.

„Wir hatten fast 20 Torschüsse, haben aber unsere Chancen einfach nicht genutzt“, hätte sich Zagoglou eine bessere Verwertung der Möglichkeiten gewünscht. So musste aber bis zum Ende des Bezirksliga-Matches gezittert werden.

WSU: Schindelka, Harnischmacher (62. Holtkötter), Tenbrock, Niehoff, Walbelder Tsarouchidis, Wrzeciono, Sever (28. Pomplun), Bobrczyk, Winnemöller (52. Zellerröhr), Warkentin