Tolle Geländestrecke in der Halle

Bei seinem Hallenturnier hat der RV Gustav Rau Westbevern eine tolle Geländestrecke angeboten. In der Wertung um den Pott’s-Pokal liegen Lilli Sofie Appelbaum (Ennigerloh-Neubeckum) mit Despacito und Greta Bußmann (Westbevern) mit Primabella punktgleich an der Spitze.

Maria Wiegard vom RV Oelde und ihr Reitpony Pretty Diamond gewannen mit der Wertnote 8,4 in Westbevern im Rahmen des Pott´s-Pokals den E-Geländeritt.

Eine rundum gelungene Veranstaltung boten der Reit- und Fahrverein Gustav Rau Westbevern und seine Mitglieder den Reitern der Region mit einem Hallenturnier, dessen Höhepunkte die beiden Hallengeländeritte waren, die zugleich auch als zweite Wertungsprüfung für die Vielseitigkeits-Serie des Pott’s-Pokals zählten. Ein deutliches Zeugnis über die gute Ausbildungsarbeit und Nachwuchsförderung in ihrem Verein legten dabei die Reiterinnen des gastgebenden Vereins ab, die gleich mehrere Siege und etliche vordere Platzierungen erreichten.

Dies zeigte sich bereits im ersten Wettbewerb, einer Dressurreiterprüfung der Klasse L. Mit der Wertnote 7,7 verfehlte Mia Katharina Große Hartlage vom RV Gustav Rau Westbevern auf ihrem Hannoveraner Don Levisto nur ganz knapp den Sieg. Besser waren lediglich Lisa Santel (RFV Mesum) und ihre Stute Rock it, die mit 7,8 die Prüfung für sich entschieden. Dahinter kam mit der Note 7,6 auf Platz drei Lucy-Marie Schröder (Ennigerloh-Neubeckum) mit Dejavue OL.

Der weitere Verlauf des Tages sah hauptsächlich Prüfungen und Wettbewerbe für den jüngsten Reiternachwuchs, bevor es am Nachmittag zum Höhepunkt kam, einem Stilgeländeritt der Klasse E, bei dem 32 Paare an den Start gingen und der für die Serie des Pott’s-Pokals zählte. Ein dickes Lob verdienten sich dabei Parcourschef Helmut Korte und die fleißigen Mitglieder des Vereins, die jede Menge fester Geländehindernisse in die Reithalle geschafft hatten und damit eine Hindernisbahn errichteten, die trotz der beengten Möglichkeiten einer Reithalle doch genügend Galoppstrecken bot.

Wie fair und pferdefreundlich der Geländeparcours gestaltet war, zeigte auch der Umstand, dass es zu keinem Sturz kam und lediglich ein Paar das Ziel nicht erreichte.

Die beste Leistung boten Josephine Maria Wiegard (RV Oelde) und ihr Reitpony Pretty Diamond. Gleich als erstes Starterpaar gab es für ihren Ritt die gute Wertnote von 8,4, die im weiteren Verlauf der Prüfung kein anderer Teilnehmer mehr übertreffen sollte. Mit einer glatten 8,0 belegte Philippa Busacker (RFV Roxel) auf Mustang GT Platz zwei. Die jüngere Tochter der zweimaligen Olympiasiegerin Ingrid Klimke demonstrierte damit, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Über Platz drei konnte sich Lilli Sofie Appelbaum (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) freuen, die mit ihrem Reitpony Despacito auf eine 7,8 kam.

Im Kombinierten Wettbewerb, der aus einer A-Dressur und einem Stilspringen der Klasse A bestand, hätten die Reiterinnen des RV Gustav Rau Westbevern fasst einen Doppelerfolg gefeiert. Alexandra Decker mit Light My Fire (15,3 Punkte) und Laura Wellenkötter mit Cascada As (14,7) mussten lediglich Sabrina Zurheiden (RV St. Hubertus Wolbeck) mit Like a Princess den Vortritt lassen (16,2).

Im Kombinierten Wettbewerb für die jüngsten Teilnehmer, bestehend aus einem Dressurreiter- und einem Stilspring-Wettbewerb, hatte Mia-Leni Brümmer (RFV Warendorf) mit Effigenie die Nase vorn (15,4 Punkte). Gleich die Plätze drei bis fünf gingen mit Maike Schlieper mit Georgi (14,9 Punkte), Luisa Böhmer mit Centis (14,6 Punkte) und Tessa Schulze Hobbeling mit Brusso (14,3 Punkte) an die Gastgeber.

Krönender Abschluss des Turniers war der Stilgeländeritt der Klasse A, der ebenfalls wieder mit einem optisch schönen, anspruchsvollen, aber fairen Parcours überzeugte. Und hier hatte der Ausrichter nochmals richtig Grund zum Jubeln. Denn zur Freude ihrer Mitstreiter ging der Sieg an Greta Bußmann (RV Westbevern). Mit der Westfalenstute Primabella aus der Zucht ihres Vereinskollegen Josef Rosendahl erzielte sie die Note 7,8. Hinter Marion Hofmann (Greven) mit Escadia (7,7) und Jonas Korte (Lienen) mit Rocko Goldstar (7,6) gab es für Lynn Reher (Westbevern) auf Free d´Rieke Platz vier.

Im Pott´s Pokal gibt es nach zwei von sechs Wertungen folgenden Zwischenstand: 1. Lilli Sofie Appelbaum (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit Despacito und Greta Bußmann (Westbevern) mit Primabella (je 56 Punkte), 3. Josephine Maria Wiegard (Oelde) mit Pretty Diamond (50 Punkte).