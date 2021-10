Tollen Auftritt teuer bezahlt: Weitere Stürmer verletzt

Der wirklich sehenswerte Auftritt der Freckenhorster Fußballer im Pokalduell gegen den TuS Hiltrup wird am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen SVE Heessen noch unerfreuliche Nachwirkungen haben. Zwei weitere TuS-Stürmer stehen nicht zur Verfügung.

Die 4:5-Niederlage in der Nachspielzeit im Kreispokal gegen Verbandsligist TuS Hiltrup wird die Bezirksliga-Fußballer des TuS Freckenhorst auch am Sonntag im Punktspiel noch verfolgen, wenn um 15 Uhr der SVE Heessen am Feidiek gastiert.