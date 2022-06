Traum von der WM soll wahr werden

Die Hip-Hop-Gruppe NovaBeatz des TSC Warendorf feierte schon so manchen großen Erfolg. Zuletzt wurde die Formation Deutscher Meister. Aber dabei soll es nicht bleiben, denn die Tänzerinnen und Tänzer wollen nun als Repräsentant für Deutschland zu den Weltmeisterschaften.

Nach dem sportlichen Erfolg ist nun ein finanzieller Kraftakt nötig. Die Warendorfer Formation NovaBeatz möchte zur Weltmeisterschaft in die USA fliegen. Aber noch fehlt das Geld.

Die Hip-Hop-Gruppe NovaBeatz des TSC Warendorf feierte schon so manchen großen Erfolg. Zuletzt wurde die Formation Deutscher Meister. Aber dabei soll es nicht bleiben, denn die Tänzerinnen und Tänzer wollen nun als Repräsentant für Deutschland zu den Weltmeisterschaften.

Der vierte Meistertitel in diesem Jahr soll somit nicht lange auf sich warten lassen. Das Erreichen dieses Ziels hat für die Mitglieder einen besonders hohen Stellenwert, da der Verband mit seiner Reichweite als der weltweit größte im Bereich Hip-Hop gilt. Vor allem aber bedeutet die Qualifikation, anders als im vergangenen Jahr, die persönliche Teilnahme vor Ort in Phoenix, Arizona, in den USA. Ein Traum, dem die Gruppe nun nach vielen Jahren näher denn je ist.

Jedoch birgt ein solches Vorhaben als Teil eines kleinen Vereins auch seine Tücken, da es die Gruppe vor eine enorme finanzielle Herausforderung stellt. Hierfür möchte NovaBeatz Spender und Sponsoren gewinnen. Jede Form noch so kleiner Hilfe wird wertgeschätzt. Wer also Teil dieser Erfolgs-Reise werden und Warendorf auf die Weltbühne bringen möchte, ist willkommen, teilt der TSC mit.

Ganz nach dem Leitspruch von Hip-Hop International soll das Tanzen Menschen aus aller Welt verbinden. Wer die Formation finanziell oder anderweitig unterstützen möchte, sollte sich mit ihr in Verbindung setzen.

Eine E-Mail an novabeatztsc@gmail.com und die Antworten auf jegliche Fragen werden sicher nicht lange auf sich warten lassen, heißt es abschließend.