TuS Freckenhorst hat dritten Sieg in Folge vor Augen

Nach schwachem Saisonstart findet Fußball-Bezirksligist TuS Freckenhorst langsam in die Spur. Am Sonntag soll der dritte Dreier in Folge her.

Je enger es beim Fußball-Bezirksligisten TuS Freckenhorst in den vergangenen Wochen personell wurde, desto besser waren die Ergebnisse. Eigentlich schließt sich diese Kombination aus, die Stiftsstädter zeigten aber, dass es trotz eines kleinen Kaders gut laufen kann. Und das soll es auch, wenn am Sonntag um 15 Uhr SW Hultrop am Feidiek gastiert.

„Wir wissen, dass wir jetzt mit einem Sieg nachlegen müssen. Allerdings werden wir weiterhin nur auf uns und nicht auf den Gegner schauen. Damit sind wir in den vergangenen Wochen gut gefahren“, sagt TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann.

Nach den souveränen Siegen gegen Neubeckum und in Wiescherhöfen bekommen es die Freckenhorster nun mit dem dritten Abstiegskandidaten in Folge zu tun. Egal wer da bei den Hausherren von Beginn an auflaufen wird, sie gehen als Favoriten in diese Begegnung.

Sicher fehlen wird weiterhin der verletzte Bernd Kieskemper. Mike Liszka konnte unter der Wochen krankheitsbedingt nicht trainieren, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Mit Pierre Jöcker und Noel Gryczka kehren zwei Spieler kurz vor der Begegnung aus dem Urlaub zurück. „Ich hoffe, dass sie beide gesund sind“, wünscht sich Übungsleiter Franz-Pohlmann personelle Alternativen.

Wieder mit zum Spieltagskader wird Pim Schneider aus der Reserve gehören, auch wenn die zuvor ihr B-Liga-Spitzenspiel gegen RW Milte bestreitet und selbst Personalprobleme hat.