TuS Freckenhorst II darf wieder hoffen

GW Westkirchen hat wieder beste Aussichten auf den Aufstieg. Die SG Telgte II patzte gegen SG Sendenhorst II und kassierte das 1:2 in der Nachspielzeit. Nun steht Westkirchen wieder ganz oben in der Fußball-Kreisliga B2.

VfL Sassenberg II - GW Westkirchen 2:3 (1:2). Durch ein Eigentor von Marvin Ruppert lagen die Westkirchener zwar bereits nach 100 Sekunden hinten, waren aber nicht geschockt. Johannes Quante glich in der 16. Minute aus und Felix Laukötter brachte die Gäste sogar mit 2:1 in Führung (40.). Als direkt nach dem Wiederanpfiff Yanik Kleemann zum 1:3 traf, lief alles in die richtige Richtung. Timon Lambrecht verkürzte per Strafstoß noch auf 2:3 (73.). Westkirchen brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

TuS Freckenhorst II - RW Alverskirchen 4:1 (0:0). Das Ergebnis ist am Ende deutlicher als es der Spielverlauf war. Das 1:0 (60.) glichen die Gäste aus (64.). Nur 30 Sekunden später war aber wieder Mersmann mit dem 2:1 zur Stelle. Entschieden war die Begegnung allerdings erst, als Staljan in der 77. Minute das 3:1 markierte. Hustert traf dann noch zum 4:1-Endstand (84.).

Durch den Sieg darf sich auch die TuS-Reserve noch Hoffnung auf die Meisterschaft machen. Die Mannschaft rangiert zwar sechs Punkte hinter Westkirchen, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Werden beide gewonnen, würde die Kicker vom Feidiek mit GW gleichziehen.

RW Milte - Eintracht Münster 3:0 (2:0). Durch diesen Sieg gegen eben die Mannschaft, die auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, hat sich Milte wohl gerettet. Zweimal war Matthias Steinhoff für RW erfolgreich (16./ 73.), Sekunden vor dem Pausenpfiff traf zudem Andreas Jeising.

TSV Handorf - SC Müssingen 2:1 (0:0). Handorf traf zu Beginn von Halbzeit zwei doppelt. Das Anschlusstor der Müssinger durch Niklas Hartmann (87.) fiel letztlich zu spät.