TuS Freckenhorst II gewinnt kampflos – RW Milte gibt Rätsel auf

Der TuS Freckenhorst II gewinnt die Punkte am Grünen Tisch. Rot-Weiß Milte gibt Rätsel auf: Erst schlägt die Mannschaft das Spitzenteam aus Telgte, dann bekommt es in Mecklenbeck die Hucke voll. Die Spiele im Überblick.

In der Fußball-Kreisliga B2 hat der TuS Freckenhorst II die Punkte vom Gastspiel bei Eintracht Münster III am Grünen Tisch zugesprochen bekommen.

Was war passiert? Die Freckenhorster waren wie gewohnt zur Partie in der Domstadt angereist. Der Gastgeber war allerdings gar nicht da. Man hätte eine E-Mail geschickt, hieß es von Münsteraner Seite, dass man keine Mannschaft zusammenbekäme. Diese wiederum war beim TuS aber nie angekommen. Letztlich wurde die Begegnung mit 2:0 für die Freckenhorster Reserve gewertet.

GW Westkirchen - BW Beelen II 2:1 (0:0). Julian Nachtigäller sorgte mit seinem Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit für großen Jubel auf Westkirchener Seite. Das Spiel begann aber alles andere als nach dem Geschmack der Hausherren. Nach 50 Minuten traf Beelens Simon Lüffe zum 0:1. Westkirchen kam neun Minuten später zum 1:1 durch Gordon Steinkamp, ehe dann eben Nachtigäller in der Nachspielzeit doch noch den Derbysieg sicherte.

Wacker Mecklenbeck III - RW Milte 7:0 (1:0). Was ist nur mit Milte los? Gerade erst hatten die Rot-Weißen mit einem 3:2-Sieg Telgte II vom Liga-Thron gestoßen, da folgte jetzt die Klatsche in Mecklenbeck. Es gibt aber schon bald die Möglichkeit zur Wiedergutmachung, trifft Milte doch am Mittwoch ab 19.30 Uhr in einem Nachholspiel gegen den TuS Freckenhorst II erneut auf eine Spitzenmannschaft

SG Sendenhorst II - SC Müssingen 5:2 (2:1). Sendenhorsts Alexander Wiens schoss den Sportclub aus Müssingen im Alleingang vom Platz. Seinen Führungstreffer in der 17. Minute konnte Christoph Reckermann in der 28. Minute zwar ausgleichen, doch wieder Wiens stellte in der 32. Minute die erneute Führung für Sendenhorst her. Die weiteren Treffer erzielte der Fünffach-Torschütze in der 49., 50. und 61. Minute. Paul Richter verkürzte für Müssingen zwischenzeitlich auf 2:4 (58.).

TSV Ostenfelde - VfL Sassenberg II 2:1 (1:0). Die Ostenfelder feierten einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Lazare Kleigrewe brachte den TSV nach neun Minuten auf die Siegerstraße. Nils Hanewinkel stellte nach 65 Minuten auf 2:0 für die Ostenfelder. Eine Minute später verkürzte Leon Mönnigmann auf 2:1. Sassenberg gelang im Anschluss kein Treffer mehr und Ostenfelde behielt die drei Punkte zu Hause. Damit steht nun nicht mehr der TSV, sondern der SC Müssingen auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.