TuS Freckenhorst im Finale gegen Warendorfer SU

Die beiden Favoriten stehen nun auch im Finale des Vorbereitungsturniers des SC Hoetmar. Ebenso souverän wie die WSU in der einen setzte sich auch der TuS Freckenhorst in der anderen Gruppe durch. Dass die Ergebnisse des Bezirksligisten deutlich knapper ausfielen, lag dann an den doch deutlichen stärkeren Gegnern.