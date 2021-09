TuS Freckenhorst macht schon zur Pause alles klar gegen Hammer SpVg II

Frühe Tore haben dem TuS Freckenhorst geholfen, sein Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen die Zweitvertretung der Hammer Spielvereinigung locker über die Bühne zu bringen. Nach 90 einseitigen Minuten wurde es ein nie gefährdetes 5:0 (3:0).

Der TuS bleibt dank des vierten Saisonsiegs an Spitzenreiter Westfalia Soest dran, füllt die Rolle des Jägers also bestens aus. Die Hausherren begannen im Vergleich zum Westfalenpokalspiel gegen Rheine am Donnerstag mit zwei personellen Veränderungen: Der wiedergenesene Schubert sowie Bahonjic rückten für Simon und Gryczka ins Team von TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann.

Schon früh machten die Gastgeber klar, wer am Feidik Herr im Hause ist. Bereits nach fünf Minuten glückte den Gelb-Schwarzen die 1:0-Führung. Beil hatte den Ball schön durchgesteckt zu Kieskemper, der nur noch vollenden musste.

Und jetzt machte der TuS weiter Druck. Eine Standardsituation brachte den nächsten Torerfolg. Einen direkten Freistoß zirkelte der spielende Co-Trainer Timo Achenbach in der elften Minute gelungen über die Mauer ins Hammer Gehäuse. Freckenhorst drängte nun weiter nach vorn. Der Gast aus Hamm spielte zwar mit, konnte sich aber keine zwingenden Chancen erarbeiten. Ganz im Gegensatz zu den Hausherren, die in der 27. Minute nach einem Foul an Brügger einen Elfmeter erhielten. Schubert trat an, scheiterte zunächst an Torwart Uzuner, verwandelte den Nachschuss aber zum 3:0.

Die Freckenhorster hätten schon vor dem Halbzeitpfiff die endgültige Entscheidung herbeiführen können, doch ein Fernschuss von Bernd Kieskemper sprang in Minute 43 vom Innenpfosten zurück ins Feld.

Doch direkt nach der Pause schaffte der eingewechselte Mattews Fakten. Und wieder war es ein Foulelfmeter, jetzt hatte der HSV-Schlussmann Blagojevic von den Beinen geholt – Mattews verwandelte sicher. Nun hatten auch die Hammer die ein oder andere Chance, zweimal musste Achenbach auf der Linie retten (55./88.). Den Schlusspunkt aus Freckenhorster Sicht setzte Richard Beil. Er vollendete nach Schubert-Zuspiel zum 5:0-Endstand (70.). „Es war ein durchschnittliches Bezirksligaspiel mit einem verdienten Sieger. Man hat meinen Jungs den Kräfteverschleiß vom Pokalspiel angemerkt. Die individuelle Klasse hat sich heute durchgesetzt“, blieb Trainer Franz-Pohlamnn trotz des 5:0 auf dem Boden.

TuS: Wulff – Blagojevic (55. Rama), Achenbach, Höveler, Schöppner – Kieskemper, Kaldewey (70. Tünte) – Schubert (55. Schange), Beil - Bahonjic, Brügger (45. Mattews). Tore: 1:0 Kieskemper (5.), 2:0 Achenbach (11.), 3:0 Schubert (27.), 4:0 Mattews (48./Foulelfmeter), 5:0 Beil (70.).