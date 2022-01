TuS Freckenhorst spielt nur noch um Platz zwei

Freckenhorst

Am Sonntag startet die Bezirksliga-Staffel 7 in ihren zweiten Saisonteil. Mit dabei ist der TuS Freckenhorst, der in Sönnern antreten soll – wenn es denn die Platzverhältnisse zulassen. Da es mit Soest eine alles überragende und extrem konstante Mannschaft gibt, musste die Elf vom Feidiek ihr Saisonziel ändern.

Von Manfred Krieg