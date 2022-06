TuS Freckenhorst spielt seine beste Saison aller Zeiten

Das ist die Bilanz der Fußball-Bezirksliga 7 der Saison 2021/22. In sieben Wochen starten zumindest der TuS Freckenhorst und der SV Neubeckum in die neue Spielzeit. Liesborn und Sünninghausen dagegen müssen runter in die Kreisliga A.

Foto: Manfred Krieg