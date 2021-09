TuS Freckenhorst steigert sich und gewinnt 5:0 in Ostinghausen

Das war eine klare Leistungssteigerung des TuS Freckenhorst, der deutlich mit 5:0 bei den Sportfreunden in Ostinghausen gewann und damit in der Tabelle auf Rang zwei hinter der verlustpunktfreien Westfalia aus Soest kletterte.

Das war eine klare Leistungssteigerung des TuS Freckenhorst, der am Sonntag deutlich mit 5:0 (1:0) bei den Sportfreunden in Ostinghausen gewann und damit in der Tabelle auf Rang zwei hinter der verlustpunktfreien Westfalia aus Soest kletterte.

Am Anfang brauchten die Gäste einmal etwas Glück, als ein Kopfball der Hausherren an den Innenpfosten ging und von dort aus in die Arme von Torwart Melvin Wulff sprang. Als dann aber Marian Brügger nach einer Viertelstunde zur 1:0-Führung traf, lief die Partie in die für den TuS optimale Richtung.

Vor allem einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei war es zu verdanken, dass die Messe recht schnell gelesen war. Brüggers 2:0 (50.) und Pierre Jöckers 3:0 (55.) entschieden die Partie früh. Bitter nur, das Jöcker direkt nach seinem 4:0 (65.) verletzt ausgewechselt werden musste.

„Eine Oberschenkelverletzung“, sagte Trainer Christian Franz-Pohlmann zum einzigen Negativ-Ereignis des Tages. „Wir haben taktisch etwas anders gespielt, das hat die Mannschaft super umgesetzt. Ich bin sehr zufrieden.“ Was die Freckenhorster anders gemacht haben? Sie spielten deutlich abwartender als zuletzt und agierten dadurch in der Defensive deutlich sicherer.

TuS: Wulff – Schöppner, Achenbach, Höveler, Blagojevic (78. Simon), Beil, Kieskemper, Kaldewey, Brügger (80. Schange), Schubert (75. Gryczka), Jöcker (65. Bahonjic). Tore: 0:1 Brügger (15.), 0:2 Brügger (50.), 0:3 (55.), 0:4 Jöcker (65.), 0:5 Schöppner (88.).